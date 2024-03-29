Азербайджан начнет выпускать автомобиль «Lada»

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«Автоваз» запустил производство Lada в Азербайджане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента «Автоваз» Максим Соколов.,

По его словам, первой моделью стала Lada Granta, в дальнейшем планируется расширить выпуск другими семействами.

«Производственная площадка Lada уже в этом году может выпустить до полутора тысяч автомобилей. Мы начинаем с Granta и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством Nova – Legend и Travel, тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества, а также семейством Vesta», – сказал М.Соколов.