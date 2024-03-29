Армения обвинила Россию «в предательстве»

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Россия пыталась втянуть Армению в войну, чтобы потом прийти и «спасти», накинув петлю на армянский народ и государственность. Об этом в эфире Общественного телевидения сообщил спикер НС Ален Симонян.

По его словам, «когда пришло время нас защитить, Россия нас не защитила».

«Мы потом еще раз выразили надежду, что они нас защитят, потом нас снова обманули, и в конце концов попытались втянуть нас в новую войну уже на территории Армении, чтобы прийти и «спасти» Армению. Никто ничего не делает против России или кого-то. Все настолько просто, что сможет объяснить даже детсадовец. У нас был друг, союзник, который должен был нас защищать. Старший брат, как любят выражаться, который, когда пришло время нас защищать, не защитил. Он оставил нас одних. Мы тогда еще раз выразили надежду, что он нас защитит, допустив, что, всякое бывает. Потом нас снова обманули, обманули, обманули и в конце концов попытались втянуть в новую войну уже на территории Армении, чтобы прийти и «спасти» Армению. Да, я заявляю, что Россия, наш союзник, покинула нас в самый критический момент, и это факт», – пожаловался Симонян.