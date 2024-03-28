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В Шуше пройдут мероприятия для молодежи

В Шуше пройдут мероприятия для молодежи

Мы сотрудничаем с Организацией исламского сотрудничества уже много лет. Надеюсь, что наша работа и на этот раз будет успешной.

Об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сказал на пресс-конференции на тему «Шуша – молодежная столица Организации исламского сотрудничества – 2024».

Он отметил, что в течение года в городе Шуша будут проводиться различные мероприятия: «Для молодежи запланировано 10 различных мероприятий. В этих мероприятиях примут участие молодые люди со всего мира. Здесь им расскажут о молодых людях, которые приняли участие в освобождении города Шуша».

Отметим, что Шуша была выбрана «Молодежной столицей» на 2024 год на 11-м заседании Исполнительного совета Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС), состоявшемся в Стамбуле 10 ноября прошлого года.

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