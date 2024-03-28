Эмин Агаларов назвали объем ущерба от теракта, который может покрыть страховка

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Певец и сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что страховка покроет лишь 1/40 ущерба от теракта в «Крокус Сити Холле».

«Здание было застраховано в «Ингосстрахе», сумма страховки, я думаю, является 1/30, может быть, 1/40 от суммы ущерба, поэтому мы здесь, очевидно, очень пострадавшая сторона. «Крокус сити холл» – это наш дом», — сказал Агаларов.

Он напомнил, что концертный зал начал работать в 2009 году. По словам бизнесмена, здание подобного масштаба невозможно ввести в эксплуатацию без огромного количества инспекций и служб, которые должны подписать большое число документов. Агаларов отметил, что ежегодно и ежемесячно пожарные службы проверяют функционал всех систем.