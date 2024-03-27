Поджигатель Корана вынужден искать новое убежище

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Организатор акций, на которых сжигался Коран, Салван Момика уезжает из Швеции и будет просить убежища в Норвегии. Об этом сообщает газета Expressen.

«Я переезжаю в страну, которая меня приветствует и уважает. Швеция меня не уважает», – заявил он.

В начале февраля шведский Миграционный суд отклонил апелляцию Момики, пытавшегося обжаловать решение Миграционного управления о его высылке из страны. Решение суда аннулирует его вид на жительство в Швеции. Также активисту запрещен въезд в страну сроком на пять лет.

В октябре прошлого года Миграционное управление отказало Момике в продлении вида на жительство на том основании, что в своем заявлении он указал о себе неверные данные. Изначально ему было позволено остаться в Швеции на основании Конвенции против пыток. Момика ранее заявил, что обвинение в предоставлении неверной информации не соответствует действительности.