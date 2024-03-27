Баку осуждает и отвергает претензии «Сети друзей Армении»

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Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал претензии, содержащиеся в отчете группы, возглавляемой бывшим премьер-министром Дании и бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Согласно информации ведомства, Айхан Гаджизаде сказал, что МИД Азербайджана решительно осуждает и отвергает необоснованные претензии против Азербайджана, содержащиеся в отчете под названием «Углубление отношений ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе», подготовленном 21 марта 2024 года группой под названием «Сеть друзей Армении», возглавляемой бывшим премьер-министром Дании, а также бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

«В отчете искажены все факты, а клеветнический характер и совершенно необоснованные положения отчета являются составной частью грязной кампании против Азербайджана. Эти пункты вызывают серьезные вопросы относительно отчета, который якобы направлен на углубление отношений между Арменией и Европейским Союзом. На самом деле это не что иное, как абсурдная пропаганда», – сказал он.

«Пропагандистские кампании, финансируемые правительством Армении, еще раз демонстрируют неискренность армянской стороны в отношении региональной мирной повестки дня», – отметил он.

«Проведение дорогостоящих и бессмысленных клеветнических кампаний через определенных ограниченных в мировоззрении политиков, включая европейские институты, такие как Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы, не способствует региональной стабильности и усилиям по миростроительству. Вместо этого правительство Армении и армянские лоббистские группы должны сосредоточиться на продвижении мирной повестки дня в регионе», – сказал Гаджизаде.