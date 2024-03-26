Завтра в Азербайджане будет +17°

81 Просмотров

Национальная гидрометеорологическая служба сообщает, что завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет облачно, преимущественно без осадков. Но ночью местами возможны дожди. Умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 12-17° тепла. Атмосферное давление упадет с 758 мм рт.ст. до 751 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80 %, днем 50-55%.

В районах Азербайджана местами вероятны переменные осадки, в горных районах снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром временами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.