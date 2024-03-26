Абдоллахиян в разговоре с Боррелем назвал «сказками» заявления об отправке оружия в Россию

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Глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в ходе телефонного разговора с Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем, что повторение утверждений о якобы имеющей место отправке России иранского вооружения для применения его против Украины является безосновательным «сочинением сказок», сообщает МИД Ирана.

«Он (Амир Абдоллахиян – ред.) назвал повторение заявлений об отправке иранского оружия для использования против Украины сочинением сказок и надоедливыми и безосновательными утверждениями», – говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале МИД Ирана.

Иранский министр подверг критике стандарты Запада в отношении Палестины и Украины за противоречивость и двойной характер. Он привел в пример продолжение отправки Соединенными Штатами Америки оружия израильскому режиму для осуществления геноцида в секторе «Газа» наряду с «театральной» отправкой гуманитарной помощи.