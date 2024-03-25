В Вооруженных силах Польши появятся подразделения для деятельности в космосе

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Структуры, ответственные за деятельность в космическом пространстве, появятся в Вооруженных силах Польши в 2024 году.

Об этом сообщило министерство обороны республики, передает ТАСС.

«Создание структур, ответственных за оперативную деятельность в космическом пространстве, начнется в этом году путем переобучения уже существующих подразделений», – сообщили в ведомстве газете Rzeczpospolita. Тем не менее у Минобороны отсутствуют планы выделять эти подразделения в отдельный род войск.

Cогласно принятой в 2023 году концепции реализации Вооруженными силами Польши деятельности в космическом пространстве, задача специально создаваемых подразделений будет заключаться в управлении спутниковыми системами, отмечает издание.