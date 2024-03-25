В Петербурге берут под особый контроль места проживания мигрантов

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Власти Петербурга решили ввести «новый формат противодействия террористической угрозе», частью которого стало взятие под особый контроль мест компактного проживания трудовых мигрантов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Такие меры решили ввести на фоне теракта в «Крокус Сити Холле», исполнителями которого оказались граждане Таджикистана.

Помимо контроля за мигрантами, в Петербурге также: усилят меры безопасности на объектах жизнеобеспечения, в общественном транспорте, социальных учреждениях, местах массового скопления людей, на инженерных и коммунальных сетях; выделят дополнительные силы для обеспечения правопорядка на улицах, объектах метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта; усилят контроль за обеспечением безопасности учебных заведений; усилят взаимодействие с подразделениями частных охранных организаций (ЧОП).

После произошедшего российские власти вместе с представителями бизнеса рассматривают также возможность размещения вооруженной охраны на входах в московские торговые центры, сообщил президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров. По его словам, речь идет о сотрудниках Росгвардии, полиции, вневедомственной охраны и ЧОПов с лицензиями на использование оружия.

Окончательное решение озвучат уже в начале недели, пока ТЦ сами усиливают безопасность, выставляя дополнительную охрану и применяя металлоискатели, объяснил глава СТЦ.