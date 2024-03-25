В Петербурге берут под особый контроль места проживания мигрантов

Власти Петербурга решили ввести «новый формат противодействия террористической угрозе», частью которого стало взятие под особый контроль мест компактного проживания трудовых мигрантов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Такие меры решили ввести на фоне теракта в «Крокус Сити Холле», исполнителями которого оказались граждане Таджикистана.
Помимо контроля за мигрантами, в Петербурге также: усилят меры безопасности на объектах жизнеобеспечения, в общественном транспорте, социальных учреждениях, местах массового скопления людей, на инженерных и коммунальных сетях; выделят дополнительные силы для обеспечения правопорядка на улицах, объектах метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта; усилят контроль за обеспечением безопасности учебных заведений; усилят взаимодействие с подразделениями частных охранных организаций (ЧОП).
После произошедшего российские власти вместе с представителями бизнеса рассматривают также возможность размещения вооруженной охраны на входах в московские торговые центры, сообщил президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров. По его словам, речь идет о сотрудниках Росгвардии, полиции, вневедомственной охраны и ЧОПов с лицензиями на использование оружия.
Окончательное решение озвучат уже в начале недели, пока ТЦ сами усиливают безопасность, выставляя дополнительную охрану и применяя металлоискатели, объяснил глава СТЦ.