Сколько человек сумели спастись из «Крокуса» во время теракта?

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Во время теракта в «Крокусе» удалось спасти более 5000 человек, сообщил представитель группы «Crocus».

Сообщается, что те, кто находился в «Crocus City Hall», где произошел террористический акт, вышли из здания свободно, с помощью сотрудников концертного зала и оперативных служб. Большинство людей спаслись, пройдя через подвалы, служебные помещения.

По данным российских СМИ, десятки человек до сих пор числятся пропавшими без вести, личности около 100 погибших до сих пор не установлены. Отмечается, что для установления личности многих потребуется ДНК-тест, который займет 2 недели.

На данный момент на горячую линию МЧС обратились около 2300 человек.

Отметим, вечером 22 марта четверо вооруженных руками людей вошли в «Crocus City Hall» и открыли огонь по людям из автоматов, создав пожар в концертном зале. В результате 137 человек погибли и 180 получили ранения. Российские правоохранительные органы задержали в Брянской области четырех подозреваемых в совершении теракта.