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Шаффер: Армения на 100 процентов зависит от российского «Росатома»

Шаффер: Армения на 100 процентов зависит от российского «Росатома»

Продление срока эксплуатации Мецаморской АЭС в Армении создает опасность жизни и здоровью не только населения Грузии, Турции, Азербайджана, Ирана и южного Причерноморья, но в первую очередь самой Армении, пишет Report со ссылкой на Бренду Шаффер, профессора Naval postgraduate school (США) и члена Американской ассоциации политических наук.

Эксплуатация расположенной недалеко от столицы Армении Еревана Мецаморской атомной электростанции сопряжена с потенциальными угрозами радиационной безопасности, экологическими проблемами и рисками для здоровья людей.

Турция, Евросоюз и различные международные организации давно выступают за закрытие этой атомной станции.

Тем не менее в марте 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о планах ввести в эксплуатацию новый энергоблок Мецаморской АЭС к 2036 году, к концу срока службы текущего блока.

«Мецамор, расположенный всего в 35 километрах от Еревана, подобно Чернобылю, не имеет защитной оболочки. Таким образом, как и в Чернобыле, авария на этой станции легко может привести к масштабному загрязнению. Удивительно, что в самой Армении мало граждан и организаций, призывающих к закрытию этого опасного предприятия», – подчеркнула профессор.

Шаффер напомнила, что Ереван во всех своих соглашениях о партнерстве с ЕС выразил готовность закрыть ядерную станцию. И даже получил средства на это, однако Армения не выполнила своих обещаний.

«Верховный представитель ЕС Боррель во время своей встречи с министром иностранных дел Армении Мирзояном в феврале 2024 года заявил о готовности ЕС помочь Армении закрыть станцию. Какой смысл странам ЕС закрывать современные и хорошо функционирующие атомные электростанции в Европе, в то время как по соседству с ними продолжают работать очень опасные ядерные реакторы?» – добавила она.

Б.Шаффер также прокомментировала заявление Пашиняна о том, что атомная станция Армении символизирует суверенитет страны: «Звучит как ирония, учитывая, что Армения на 100 процентов зависит от российского «Росатома» в обслуживании станции и поставках топлива. РФ также принадлежат электросети, по которым распределяется выработанная здесь электроэнергия».

По ее словам, в последнее время Армения говорит о желании уменьшать свою зависимость от России и обеспечить расширение сотрудничества с Западом. «Увеличение мощностей Мецаморской АЭС, напротив, усилит эту зависимость. Если Вашингтон и Брюссель серьезны в намерениях помочь Армении в углублении ее связей с Западом, им необходимо найти способ положить конец контролю со стороны Москвы почти над всей стратегической инфраструктурой Армении, включая практически всю энергетическую», – заявила она.

Профессор считает, что и Армения могла бы обеспечить свои энергетические потребности более безопасными источниками, особенно с учетом того, что половина продукции АЭС экспортируется в Иран. А потребности самой страны на душу населения незначительны из-за небольших объемов промышленности.

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