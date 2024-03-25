The Economist про сотрудничество России, Ирана и Китая

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Трехстороннее сотрудничество России, Ирана и Китая – кошмар для США и их союзников, поскольку подобная коалиция создает настоящую угрозу западному миропорядку во главе с Соединенными Штатами, пишет журнал The Economist.

Издание отмечает, что создаваемое Россией, Ираном и Китаем трехстороннее партнерство, развитие торговли между ними, а также участие в многосторонних международных организациях по типу БРИКС представляет собой значимую силу, противостоящую США и их союзникам. Сотрудничество трех стран, называемое The Economist «антизападной осью», позволяет успешно уклоняться от санкций, побеждать в военных конфликтах, а также привлекать в качестве своих союзников другие страны.

Авторы материала подчеркивают, что западное давление на Россию, Иран и Китай дополнительно сплачивает эти страны, а структура экономик трех государств позволяют взаимно дополнять друг друга и поддерживать стабильный рост. В то же время, как утверждает журнал, между РФ и Ираном может возникнуть конфликт интересов на почве якобы конкуренции в сфере экспорта энергоносителей.