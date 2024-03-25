Украина готовит новые операции в Крыму

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал новые операции украинских военных во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в его интервью в документальном проекте «ГУР. Битва за море» в эфире национального телемарафона.

На вопрос журналистки о том, готовятся ли какие-нибудь новые высадки в Крыму, Буданов ответил утвердительно.

«Да, готовятся. И будут. Скоро уже будет тепло, ну и продолжим. Крым вернется назад», – подчеркнул руководитель Минобороны Украины.