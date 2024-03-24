Российская ракета, нацеленная на Украину, вошла в воздушное пространство Польши

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Российская ракета залетела на территорию Польши во время удара по Украине. Из-за этого там подняли в небо авиацию, в том числе авиацию НАТО.

«24 марта в 4.23 произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью дальней авиацией РФ. Объектами ударов стали города на западе Украины», – говорится в сообщении.

По данным польских военных, объект вошел в польское пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд.

«В течение всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы. Сегодня вечером были запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Среди прочего была задействована польская и союзная авиация», – уточнили в ведомстве.

В Польше отметили, что на постоянной основе следит за ситуацией на территории Украины и всегда готова обеспечить безопасность польского воздушного пространства.