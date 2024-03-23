СК: Террористы применяли в «Крокус сити холл» легковоспламеняющуюся жидкость

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Террористы для поджога помещений концертного зала «Крокус сити холл» со зрителями применяли легковоспламеняющуюся жидкость. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые», – сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют также о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Оно наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СК. «По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы», – добавили в ведомстве