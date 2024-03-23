Посольство России выразило благодарность Азербайджану

Перед посольством России в Азербайджане возложены цветы в связи с террористическим актом, произошедшим вчера в Москве.
Глава пресс-службы посольства России в Азербайджане Елизавета Глерезка сказала, что вся Россия потрясена произошедшим. Она отметила, что жители Баку приносят букеты цветов к посольству в знак поддержки в связи с трагедией:
«Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и искренне разделяет с нами эту боль».
Представитель посольства выразила благодарность официальному Баку, напомнив, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр страны Али Асадов и Министерство иностранных дел также выразили соболезнования России.