Посольство России выразило благодарность Азербайджану

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Перед посольством России в Азербайджане возложены цветы в связи с террористическим актом, произошедшим вчера в Москве.

Глава пресс-службы посольства России в Азербайджане Елизавета Глерезка сказала, что вся Россия потрясена произошедшим. Она отметила, что жители Баку приносят букеты цветов к посольству в знак поддержки в связи с трагедией:

«Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и искренне разделяет с нами эту боль».

Представитель посольства выразила благодарность официальному Баку, напомнив, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр страны Али Асадов и Министерство иностранных дел также выразили соболезнования России.