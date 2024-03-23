Мир осуждает теракт в Crocus City Hall

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Министерство иностранных дел Швеции осудило нападение на мирных людей в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорск. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в соцсети X.

«Швеция потрясена нападением на «Крокус cити холл» в Москве и осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими», – говорится в сообщении.

Грузия так же решительно осуждает террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, приносит соболезнования российскому народу. Об этом говорится в заявлении кабинета министров Грузии, передает ТАСС.

«Правительство Грузии осуждает страшный террористический акт, произошедший в Москве, в результате которого погибли десятки невинных людей», — говорится в сообщении кабмина.

Грузинский кабмин принес соболезнования семьям погибших в результате происшествия и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим.

Незадолго до этого свои соболезнования выразили Китай, Таджикистан, Япония и другие страны.