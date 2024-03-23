Лекорню анонсировал выпуск боеприпасов в Украине

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Франко-германский оборонный концерн KNDS начнёт производить боеприпасы и комплектующие в Украине, сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

«Предприятие KNDS создаст филиал для непосредственных нужд украинской армии. Он будет производить боеприпасы, а также запчасти для французских и немецких вооружений, используемых в Украине», — приводит РИА Новости его слова по итогам встречи с главой МО ФРГ Борисом Писториусом.

Лекорню отметил, что «со временем там будет возможно производить вооружения целиком».