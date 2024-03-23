Стрельба в Crocus City Hall в Москве: здание в огне, 62 погибших и 145 раненых (обновлено, фото, видео) |
Слухи о причастности ДАИШ к теракту в Москве – фейк (обновлено) |
При пожаре в «Крокусе» сгорел музей Муслима Магомаева |
Ильхам Алиев выразил Путину соболезнования |
Азербайджан осудил теракт в Москве |
В Киеве отвергли причастность к трагедии в Москве |
Зеленский: Российский террор возможен лишь из-за нехватки систем ПВО у Украины |
Международный суд проведет слушания по возражениям Азербайджана |
На место теракта в Москве прибыл первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов |
Главное Армия

Лекорню анонсировал выпуск боеприпасов в Украине

Лекорню анонсировал выпуск боеприпасов в Украине

Франко-германский оборонный концерн KNDS начнёт производить боеприпасы и комплектующие в Украине, сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

«Предприятие KNDS создаст филиал для непосредственных нужд украинской армии. Он будет производить боеприпасы, а также запчасти для французских и немецких вооружений, используемых в Украине», — приводит РИА Новости его слова по итогам встречи с главой МО ФРГ Борисом Писториусом.

Лекорню отметил, что «со временем там будет возможно производить вооружения целиком».

Теги:
Из этой рубрики
Лекорню анонсировал выпуск боеприпасов в Украине
Армия

Лекорню анонсировал выпуск боеприпасов в Украине

2024/03/23, 01:40
Британия предоставит Украине дроны и системы ПВО
Армия

Британия предоставит Украине дроны и системы ПВО

2024/03/23, 00:59
ЦАХАЛ применяет в Газе миниатюрные дроны (видео)
Армия

ЦАХАЛ применяет в Газе миниатюрные дроны (видео)

2024/03/23, 00:53
Украинский дрон поджег предприятие в Курской области
Армия

Украинский дрон поджег предприятие в Курской области

2024/03/22, 23:04
В России началось массовое производство сверхмощных трехтонных авиабомб ФАБ-3000
Армия

В России началось массовое производство сверхмощных трехтонных авиабомб ФАБ-3000

2024/03/21, 20:35
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
Армия

В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

2024/03/21, 11:58
Военнослужащий покончил с собой
Армия

Военнослужащий покончил с собой

2024/03/20, 23:25
Немецкая армия получит четыре системы ПВО Patriot
Армия

Немецкая армия получит четыре системы ПВО Patriot

2024/03/20, 22:19
Азербайджанские военные примут участие в военном параде в Пакистане
Армия

Азербайджанские военные примут участие в военном параде в Пакистане

2024/03/20, 15:45