Стрельба в «Крокус Сити Холл» в Москве, СМИ сообщают о множестве жертв (обновлено, видео)

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21:47 Первые секунды атаки на посетителей «Крокус Сити холл» в Москве.



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21:46 По меньшей мере 10 человек погибли и десятки пострадали при стрельбе в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

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21:42 Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направились в «Крокус Сити Холл». Об этом говорится в сообщении оперативных служб.

«Московские подразделения СОБР и ОМОН подняты по команде «тревога», они направляются на место», — сказано в заявлении.

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21:32 Стрельба произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. Об этом также пишут SHOT, Baza, Mash и «Осторожно, новости». По словам очевидцев Baza, мужчина открыл стрельбу из автомата, есть много раненых.

«Мы сидели на бельэтаже, потом услышали стрельбу, начали двигаться все вниз, поняли, что внизу тоже стреляют. Мы легли на пол, потом поняли, что все люди наверх идут, начали двигаться наверх. Выбрались в итоге куда-то наверху <…> Со всех сторон стреляли, просто со всех. Мы полежали, потом заметили, что люди как-то вниз бегут по эскалатору. Побежали за ними. Там лежала одна девушка убитая», — рассказала «Осторожно, новости» одна из очевидцев.

Как минимум 12 человек погибли в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, сообщает Baza. По данным телеграм-канала, пострадали 35 человек.

По данным «112», погибли не менее 10 человек.

Здание «Крокус Сити Холл» горит, сообщает телеграм-канал Baza.



