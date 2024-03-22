Эксперт: После войны в Украине НАТО сосредоточится на Южном Кавказе

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Бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube коснулся подоплеки визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Южный Кавказ. Об этом сообщает Minval.

«Проступила картина сквозь туман войны, сквозь туман дипломатии проявилась концентрация усилий западных государств вокруг Азербайджана, вокруг Каспия, и процесс этот носит далеко идущий стратегический характер. Что из себя представляет особенность ситуации вокруг Каспийского моря, вокруг бассейна Каспия?

Покойный старина Збигнев Бжезинский, который был крупнейшим теоретиком современной политики под соусом геополитики, в своей книге «Великая шахматная доска» проанализировал глобальные мировые противоречия. И узлом мировых противоречий 21-го века он, не без оснований, называл бассейн Каспийского моря. Соответственно, по его мнению, будущее планеты определяется здесь, в этом регионе. И будущее мира будет зависеть от того, кто выиграет в конкуренции за связи, за контроль над бассейном Каспийского моря. В центре внимания – не Атлантический океан, не Средиземное море, не Дальний Восток, о котором очень любят упоминать экономисты, а Каспий», – констатирует эксперт.

«Будущее 21-го, а может и 22-го века, выстраивается вокруг транспортных коридоров, являющихся грандиозными проектами экономического сотрудничества. И если вы нанесете схемы этих транспортных коридоров на карту, то увидете следующее: все они носят евразийский характер и все они так или иначе пересекаются в бассейне Каспийского моря.

Мы имеем грандиозный китайский проект «Один пояс, один путь» из Китая в Африку, а далее в Латинскую Америку. Также есть провозглашенный американцами проект транспортного коридора Европа – Индия.

У России тоже есть грандиозный транспортный экономический маршрут «Север – Юг» из Москвы через Баку, Каспий, Иран и далее в Индию. Но здесь есть загвоздка, ибо по этому пути нечего возить. В буквальном смысле России нечего возить по этому коридору, кроме нефти. Но нефть Иран не пропустит, потому что у него есть своя нефть. То есть, никакого смысла, кроме геополитического, в этом коридоре нет», – уверяет Чернышевский.

«То есть, вот они, три потока: Север – Юг, идущий через Каспий, через Баку. Индийская дорога идет чуть южнее Южного Кавказа, через Персидский залив, Саудовскую Аравию и Израиль. Китайская дорога – она тоже идет чуть южнее Южного Кавказа, но в принципе, ее можно вести через Баку и через Грузию.

Но не следует забывать, что наиболее политически проработанным и развитым помимо Китайского шелкового пути является Пантуранский проект. То есть, создается Великая тюркская дорога из Анкары до Астаны с перспективой продления до Якутска. И она тоже идет через Азербайджан.

И отсюда абсолютно очевидно, что именно Каспийское море является узловым пунктом всех противоречий. Здесь можно либо нанести удар, либо, наоборот, помочь огромному количеству ведущих экономик государств мира. Тот, кто контролирует Южный Кавказ, подступы ко всем этим великим торгово-экономическим проектам, тот может и влиять на них», – выражает свое мнение историк.

«Отсюда и французское устремление, которое Макрон вдруг обозначил, оставив свою любимую Западную Африку с ее ураном нигерским и бросившись на Южный Кавказ зачем-то поддерживать Армению. И заявления о том, что Грузия будет в НАТО, и Армения будет в ЕС. И визиты Столтенберга, который посетил Баку, Тбилиси и Ереван. И явно не для того, чтобы полюбоваться местными достопримечательностями и красотами. Этот военно-политический визит связан с намерением понять, какую именно роль здесь может сыграть НАТО и как НАТО и Западная Европа могут уцепиться за этот узел международных торгово-экономических отношений 21-го века с тем, чтобы не оказаться далеко на обочине мирового научно-экономического прогресса. Здесь находится ключевая точка Земли и борьба за нее – это борьба за будущее. Здесь пересекаются интересы мировых держав, и поэтому здесь решается будущее человечества. Не на полях сражений в Украине, не в Красном море, где активничают хуситы, а здесь. И интерес НАТО к Южному Кавказу означает, что пока Россия и Украина воюют, люди, вершащие мировую политику, активно строят новую архитектуру международных экономических и политических отношений, и эти отношения строятся вокруг бассейна Каспийского моря», – выражает уверенность специалист.

«Здесь, конечно же, важная роль будет принадлежать Азербайджану. Но немалая роль может быть отведена и Армении, но роль эта – страдательная. Ибо если Армения не станет восстанавливать свои отношения с соседями и встраиваться в международную экономику, то тогда у нее останется лишь военно-политический путь, а это значит, что Армения будет играть роль затычки на тюркской дороге и втыкать палки в колеса всем проектам, которые кому-либо не понравятся. К примеру, Франции Армения нужна именно для этого – чтобы через «армянскую кнопку» влиять на эти маршруты и добиваться для французских компаний, для французского капитала особых преференций.

Вот потому и надо понимать, что Столтенберг приехал на Южный Кавказ не просто так. НАТО изучает ситуацию для того, чтобы сразу после завершения российско-украинской войны сосредоточить свои усилия на гораздо более важном направлении – на южно-кавказском, в полном соответствии с мнением старины Бжезинского», – подытожил Чернышевский.