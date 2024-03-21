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Хикмет Гаджиев: Азербайджан может стать мостом между Глобальными севером и югом

Хикмет Гаджиев: Азербайджан может стать мостом между Глобальными севером и югом

Основной темой конференции в Баку COP29 станет климатическое финансирование, что достаточно непростой вопрос. Но Азербайджан имеет ряд преимуществ, что может позволить ему достичь консенсуса между сторонами с разными позициями и точками зрения.

Об этом в интервью китайскому телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан сделает все возможное, чтобы свести воедино мнения Глобальных севера и юга, при этом голос последнего также должен быть услышан.

По его словам, Азербайджан имеет есть стратегическое преимущество для нахождения такого решения и консенсуса: «Азербайджан является развивающейся страной, он успешно председательствовал в Движении неприсоединения, является членом Группы G77 и Китай, что охватывает почти полмира. Азербайджан также является членом некоторых европейских институтов и имеет взаимосвязи с ЕС. Я думаю, что подобная позиция будет инструментальной для достижения консенсуса, а также для достижения большей солидарности между Глобальными севером и югом».

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