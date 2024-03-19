Госдеп отреагировал на слова Пашиняна о демаркации границы с Азербайджаном |
Разногласия с США не помешают Израилю воевать в Рафахе |
Белый дом: ВСУ теряют позиции из-за бездействия Конгресса |
Остин: Наша цель – помочь Украине создать боеспособные силы (видео) |
Азербайджан возглавил СВМДА |
Раиси подчеркнул готовность Тегерана сохранить стабильность на Южном Кавказе |
Нарышкин: Войска Франции в Украине станут приоритетной целью |
ВВС Израиля бьют по больнице в Газе (видео) |
Багчи поздравил азербайджанский народ |
Главное Политика

Азербайджан возглавил СВМДА

Азербайджан возглавил СВМДА

В соответствии с рекомендацией, данной 14 марта на заседании Комитета старших должностных лиц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Азербайджан был избран председателем в СВМДА на 2024-2026 годы решением Совета министров иностранных дел СВМДА от 19 марта 2024 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно решению, в рамках председательства в 2024 году наша страна должна принять Совет министров иностранных дел СВМДА, а в 2026 году – Совет глав государств и правительств СВМДА (саммит).

Отметим, что впервые инициатива о созыве СВМДА была выдвинута Казахстаном 5 октября 1992 года в ходе 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Целью инициативы является создание эффективной и универсальной организации по обеспечению безопасности в Азии.

Теги:
Из этой рубрики
Госдеп отреагировал на слова Пашиняна о демаркации границы с Азербайджаном
Политика

Госдеп отреагировал на слова Пашиняна о демаркации границы с Азербайджаном

2024/03/19, 21:40
Остин: Наша цель - помочь Украине создать боеспособные силы (видео)
Политика

Остин: Наша цель – помочь Украине создать боеспособные силы (видео)

2024/03/19, 20:32
Азербайджан возглавил СВМДА
Политика

Азербайджан возглавил СВМДА

2024/03/19, 19:55
Абдуллаев озвучил заявление Азербайджана в ЮНЕСКО (фото)
Политика

Абдуллаев озвучил заявление Азербайджана в ЮНЕСКО (фото)

2024/03/19, 19:30
Раиси подчеркнул готовность Тегерана сохранить стабильность на Южном Кавказе
Политика

Раиси подчеркнул готовность Тегерана сохранить стабильность на Южном Кавказе

2024/03/19, 19:24
Завершается дипмиссия посла Китая в Азербайджане (фото)
Политика

Завершается дипмиссия посла Китая в Азербайджане (фото)

2024/03/19, 19:11
В ХАМАС одобрили победу Путина на выборах в России
Политика

В ХАМАС одобрили победу Путина на выборах в России

2024/03/19, 18:15
Багчи поздравил азербайджанский народ
Политика

Багчи поздравил азербайджанский народ

2024/03/19, 18:01
Столтенберг поприветствовал «солидарность» Армении с Украиной
Политика

Столтенберг поприветствовал «солидарность» Армении с Украиной

2024/03/19, 16:07