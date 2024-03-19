Миссию ЕС в Армении наделят широкими полномочиями и неприкосновенностью

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Соглашение о размещении миссии наблюдателей ЕС поступило на повестку дня пленарных заседаний парламента Армении.

Таким образом, оно может быть рассмотрено на текущем пленарном заседании (с 19 по 22 марта), пишет Sputnik Армения.

По соглашению, статус наблюдателей приближен к дипломатическому в том смысле, что они сами и их служебное имущество (машины, техника и другое) не подлежат таможенному досмотру и стандартным процедурам прописки и регистрации в Армении.

Наблюдатели будут пользоваться правовым иммунитетом в части выполнения своих наблюдательских функций. Здания, в котором расположена миссия, будут пользоваться статусом неприкосновенности, там нельзя будет проводить обыски. Корреспонденция и архивы миссии также будут неприкосновенны.

Исключения из правового иммунитета могут быть сделаны, если возникнут серьезные подозрения в незаконной деятельности и провозе незаконных грузов со стороны членов миссии. Армения берет на себя полную ответственность за обеспечение безопасности членов миссии, включая бесплатную организацию их эвакуации в случае необходимости. Власти Армении выражают готовность предоставлять государственные здания и движимое имущество, если оно окажется необходимым для выполнения мониторинговой миссии.

Если понадобится использовать для этого частное имущество, Армения обязуется содействовать заключению договоров между его владельцами и миссией ЕС. Соглашение носит бессрочный характер и считается официально вступившим в силу после завершения процедур его ратификации в соответствующих органах ЕС и Армении.