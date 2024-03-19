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30 лет со дня теракта в бакинском метро

30 лет со дня теракта в бакинском метро

На станции метро «20 Января» 19 марта 1994 года в 13:00 прогремел взрыв. Самодельная бомба с часовым механизмом взорвалась в головном вагоне поезда в тот момент, когда состав прибыл на станцию.

В результате террористического акта погибли 14 человек, еще 49 были ранены. Среди погибших был и известный азербайджанский композитор и джазовый музыкант, народный артист Азербайджана Рафик Бабаев.

Как установило следствие, исполнитель теракта Октай Гурбанов погиб при взрыве.

От взрыва частично обрушился потолок станции метро.

Президент страны Гейдар Алиев подписал указ о создании в Баку государственной комиссии по расследованию теракта. По подозрению в совершении преступления были арестованы члены Лезгинского националистического движения «Садвал».

По данным следствия, организаторы и исполнители теракта имели связи со спецслужбами Армении и проходили подготовку на территории этой страны. По факту террористического акта были осуждены 11 человек, двое из которых были приговорены к высшей мере наказания, девять – к различным срокам тюремного заключения.

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