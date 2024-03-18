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Главное Мир

В Турции оштрафовали Meta

В Турции оштрафовали Meta

Антимонопольный регулятор Турции «Совет по конкуренции» принял решение о введении временных ограничительных мер и наложении штрафа на компанию Meta из-за «злоупотреблений доминирующим положением на рынке».

Об этом говорится в решении регулятора на его сайте.

Предметом разбирательства является объединение аккаунтов в соцсетях Instagram и Threads. У пользователей нет возможности отказаться от этого, подчеркивает регулятор. Такая ситуация, как утверждается, «нанесет непоправимый ущерб» для здорового развития конкуренции в этом секторе.

В решении регулятора отмечается, что компания «работает на рынке уже много лет и осуществляет комплексное и детальное накопление данных». База пользователей Meta является привлекательной для рекламодателей, а действия компании «затрудняют конкурентам доступ к рекламодателям и финансовым ресурсам». Подчеркивается, что политика Meta «создает входной барьер на рынке».

Компания должна в 60-дневный срок исправить ситуацию с объединением учетных записей пользователей и выплатить штраф. Если эти меры не будут реализованы, то разбирательство может быть инициировано уже в суде.

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