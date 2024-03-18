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В Азербайджане в марте запустят производство LADA Granta

В Азербайджане в марте запустят производство LADA Granta

Открытие сборочного производства LADA в Азербайджане ожидается на последней неделе марта.

Здесь будут выпускать модель Granta методом крупноузловой сборки.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года АВТОВАЗ отправил в Азербайджан 11 автокомплектов такой модели. Эта партия предназначалась для отработки технологий серийного выпуска автомобилей.

Азербайджан стал в 2023 году вторым по величине экспортным рынком АВТОВАЗа. В эту республику в указанном периоде было отправлено более 400 готовых автомобилей LADA.

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