Хикмет Гаджиев встретился с замминистра экологии и окружающей среды Китая

Помощник gрезидента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе своего визита в Китай встретился с заместителем министра экологии и окружающей среды Чжао Иньминем.

Об этом он написал в социальной сети Х.

На встрече были проведены обширные дискуссии относительно предстоящих вопросов, связанных с COP29, климатической справедливостью, концепцией общей, но дифференцированной ответственности и взглядами стран Глобального Юга на действия по борьбе с изменением климата и «зеленый переход».

В Азербайджане высоко оценено сотрудничество с китайскими компаниями в рамках программы «Зеленый переход».

Within the visit to China, pleased to meet with the Vice minister of ecology and environment Mr. Zhao Yingmin and had broad discussions on upcoming @COP29_AZ, climate justice, common but differentiated responsibilities concept, and views of Global South with regard to climate… pic.twitter.com/t0MQRSD1CW

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 18, 2024