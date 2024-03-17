Ильхам Алиев отметил долгую историю партнерства НАТО и Азербайджана

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Партнерство НАТО и Азербайджана имеет долгую историю, более 30 лет хорошего партнерства.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Его слова приводит «Азертадж».

«Азербайджан участвовал в миротворческих операциях в Косово и Афганистане, что стало огромным опытом для нас. В конце августа 2021 года наши военнослужащие были в числе последних коалиционных сил, покинувших Афганистан. Это еще раз демонстрирует нашу твердую приверженность нашему сотрудничеству», – отметил глава государства.