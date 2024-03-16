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В Баку прошла акция по посадке деревьев (фото)

В Баку прошла акция по посадке деревьев (фото)

В городе Баку продолжаются работы по увеличению зеленых насаждений, восстановлению экологического баланса и охране окружающей среды, проводимые в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева об объявлении 2024 года в Азербайджане Годом солидарности во имя зеленого мира.

Согласно информации пресс-службы Исполнительной власти города Баку (ИВГБ), в связи с исполнением Распоряжения и по традиции 16 марта, в преддверии Новруз байрамы, на территориях Сабаильского и Гарадагского районов столицы была проведена акция по посадке деревьев, организованная ИВГБ совместно с Общественным объединением «Региональное развитие».

Сегодня, в связи с глобальными климатическими изменениями и угрозой дефицита воды, в качестве вклада в работу по охране окружающей среды и предупреждению климатических изменений, в городе Баку проводятся работы по посадке засухоустойчивых растений, соответствующих местному климату, а также цветущих деревьев и кустарников.

В рамках акции сотрудниками исполнительных структур и волонтерами общественного объединения было посажено 600 деревьев и кустарников.

Подобные акции по посадке деревьев пройдут во всех районах города Баку. В целом в течение сезона предусматривается продолжить мероприятия, связанные с озеленением столицы, уходом за зелеными насаждениями и благоустройством.

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