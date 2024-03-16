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The Times: Когда Путин кашляет, Шольц ищет укрытия в бункере

The Times: Когда Путин кашляет, Шольц ищет укрытия в бункере

Журналисты западного издания The Times с юмором прокомментировали взаимоотношения российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Шольца. Как написали обозреватели, когда Путин кашляет, Шольц ищет укрытия в бункере.

«После встречи главы ФРГ с Макроном и Туском газета подчёркивает, что Германия находится в неловком положении из-за отказа отправлять Украине ракеты Taurus. Берлин обвиняют в том, что он «не оправдывает ожиданий союзников из-за чрезмерной боязливости и утраты стратегического видения», — говорится в сообщении.

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