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СГБ поймала гражданина Пакистана, занимавшегося похищением людей на территории Азербайджана

СГБ поймала гражданина Пакистана, занимавшегося похищением людей на территории Азербайджана

Служба государственной безопасности (СГБ) выявила и задержала гражданина Пакистана, занимавшегося похищением людей на территории Азербайджана.

В рамках осуществляемых СГБ мер по борьбе с транснациональной организованной преступностью и нелегальной миграцией была получена информация о том, что Улла Наеем Хан Навваб и другие граждане Исламской Республики Пакистан занимаются похищением людей на территории Азербайджана.

В ходе расследования было установлено, что гражданин Пакистана, 1992 года рождения, Улла Наеем Хан Навваб, вступив в преступную сговор с другими лицами, обманул гражданина этой страны Шераза Мухаммада Афзала Мухаммада под предлогом утверждения визы для поездки в Канаду и добился его приезда в Азербайджанскую Республику. Затем члены преступной группировки отвезли Шераза Мухаммада Афзала Мухаммада в дом в поселке Вандам Габалинского района, который они арендовали по предварительной договоренности, держали его там со связанными руками и ногами и потребовали крупную сумму денег от его близких родственников в Исламской Республике Пакистан в обмен на его освобождение.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СГБ, лица, совершившие указанные преступления, были задержаны в доме в поселке Вандам Габалинского района, а Шераз Мухаммад Афзал Мухаммад был освобожден.

В отношении арестованного Уллы Наеема Хана Навваба и других лиц возбуждено уголовное дело по статьям 144.2.3 и 144.2.6 УК Азербайджанской Республики (похищение человека в целях наживы группой лиц по предварительному сговору).

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