Хикмет Гаджиев: Азербайджан принес стабильность в регион Южного Кавказа

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Азербайджан принес стабильность в регион Южного Кавказа. Все являются свидетелями потепления азербайджано-армянских отношений.

Об этом сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе своего выступления на панельном заседании, проходящем в рамках XI Глобального Бакинского форума.

Помощник президента заявил, что Азербайджан не жалеет усилий для установления мира с Арменией. Азербайджан поощряет более широкое сотрудничество для недопущения раздробленности. Азербайджан добросовестно выполняет свои обязательства и стремится распространять опыт Южного Кавказа на другие регионы мира.