Стражи порядка задержали Грету Тунберг

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В Стокгольме полиция задержала экоактивистку Грету Тунберг во время акции против последствий изменения климата у здания риксдага (однопалатного парламента) Швеции, сообщает Reuters.

Тунберг с группой активистов блокировала вход в парламент. Сотрудники правоохранительных органов насильно остановили акцию, ее участников увезли в полицейском фургоне.

С начала недели, 11 марта, Грета Тунберг и другие экоактивисты блокируют главные входы в парламент Швеции в рамках «сидячей акции» против изменения климата и «политического бездействия».

«Мы — группа молодых людей, которая блокирует входы в шведский парламент, риксдаг, в знак протеста против продолжающегося истребления наших систем жизнеобеспечения и людей, которые уже гибнут в результате климатического кризиса», — заявила Тунберг.