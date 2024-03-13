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«Россия превратится в исламский халифат»: Патриарх Кирилл призвал дать мигрантам гражданство и отправить на фронт

«Россия превратится в исламский халифат»: Патриарх Кирилл призвал дать мигрантам гражданство и отправить на фронт

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал «осенить крестным знамением каждого, кто получил российское гражданство и благословить отправиться защищать новое отечество». Соответствующий документ размещен на сайте Всемирного Русского Народного Собора.

Патриарх Кирилл обратился к священнослужителям и всем верующим в связи с предстоящими выборами президента России.

В заявлении от 28 февраля 2024 года утверждается о необходимости борьбы за «православную идентичность на нашей Русской Святой Земле» и необходимость собрать все земли «Малороссии» для создания «Великого Православного Государства Российского». В то же время, в документе за подписью Кирилла присутствуют размышления об угрозе исламизации России в связи с демографическим кризисом, а также напутствия православным, которые касаются «жизни с иноверцем».

Обращение прямо призывает прилагать усилия для приобщения мигрантов к культуре и вере: «Великая Отчизна, впервые за всю ее многовековую историю, стала перед опасностью превратиться из Государства Православного в исламский халифат. Впервые, как когда-то Святая София Константинопольская, мы смертельно рискуем поменять крест на наших храмах на исламский полумесяц»

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