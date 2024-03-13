Эксперты говорят, что самое ввести в Азербайджане налог на роскошь

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Азербайджанский сегмент социальных сетей пестрит видеороликами и фотографиями бьюти-блогеров, свадебных певцов, бахваляющихся огромными виллами, крутыми «тачками» и прочими атрибутами роскоши, недоступной среднестатистическому гражданину страны. Если прочесть комментарии под этими публикациями, то можно увидеть не только восхищение, на которое так рассчитывают эти «сливки общества», но и гнев, дескать, как получается, что посредственный певец в этом обществе зарабатывает больше, чем высококвалифицированный инженер? При этом инженер платит налоги, а певцы – нет.

И второе: действительно ли платят налоги все эти «богатые и знаменитые», и если да, то насколько эти налоги велики?

Если учесть момент, что в нашей стране до сих пор не введен налог на роскошь, хотя, по уверению экономиста и депутата Вугара Байрамова, очень богатых людей в Азербайджане намного больше, чем в Грузии, а доходы свои они практически не декларируют (большая часть дорогостоящего имущества оформлена не на них, а на родственников), то и налоговый охват, по сути, небольшой. Есть еще один немаловажный момент: слишком пассивная налоговая система в стране, над усилением которой уже работают.

А тем не менее в мире существует множество форм налогового законодательства – есть прогрессивные и регрессивные налоги, есть налоги с оборота. Но какую модель возьмут за основу в Азербайджане – пока непонятно.

Экономист Натиг Джафарлы в беседе с Minval.az утверждает, что Минэкономики заключило договор с международной консалтинговой компанией, до конца 2024 года этот договор должен начать работать, дать рекомендации и направления, а после этого, скорее всего, новое налоговое законодательство вынесут на обсуждение или представят в парламенте. И в ходе обсуждений можно будет понять, какие именно структурные реформы и какой образец налоговой системы Азербайджан захочет взять за основу.

В интервью «Минвалу» профессор экономических наук Эльшад Мамедов отметил, что в стране давно созрела острая необходимость ведения дифференцированной ставки налога для физических лиц и прогрессивной шкалы налогообложения, ибо нельзя строить прогрессивную экономическую модель в условиях рыночной экономики без прогрессивной шкалы налогообложения.

«Это касается не только декларированных доходов, это касается и недвижимости, и предметов роскоши, это касается и автомобилей. Потому что как человек, который декларирует доход в 2 маната в месяц, к примеру, но при этом является обладателем виллы стоимостью в 5 миллионов, может платить налоги по плоской шкале или как он может облагаться этими фискальными налоговыми сборами как среднестатистический гражданин, если эта недвижимость и автомобили и прочие средства роскоши оформлены не на его имя. Тогда пусть соизволят платить налоги те, на чье имя оформлено это имущество. Я вас уверяю, что как только к этим людям придут налоговые инспекторы, они сразу же выдадут, кто реальный владелец собственности, и, в конце концов, этот собственник будет нести социальную и экономическую ответственность, потому что доходы, официально декларируемые, не позволяют владеть такой роскошью. Я считаю, что нужно резко увеличить налоговые сборы на сверхбогатых – это мировая практика, и если мы посмотрим на опыт стран с эффективным и прогрессивным налогообложением, то увидим, что везде так. Но у нас подобной практики нет, так как в Азербайджане официальных миллионеров нет. Но все эти отговорки – от лукавого, так как у нас в стране есть сверхбогатые, и все их знают. Но как минимум одна из очевидных особенностей социально справедливого общества заключается в том, что миллионеры должны платить больше налогов. Налоговая система для того и создана, чтобы справедливо распределять национальное богатство», – сказал экономист.

Однако от уплаты налогов успешно уклоняются не только богатые и знаменитые. Как выявлять самозанятых граждан, официально нигде не числящихся, но при этом зарабатывающих немалые деньги в совершенно разных сферах? Скажем, те же инфлюенсеры, зарабатывающие на рекламе брендов, репетиторы, певцы, которые за 10 минут выступления под фанеру на свадьбах берут по 20-30 тысяч манатов?

По словам Мамедова, на самом деле, тех же инфлюенсеров очень легко определить по тем компаниям и фирмам, чьи товары они рекламируют, легко увидеть, посмотрев на структуру расходов тех компаний, куда они направляют свои расходы, на какие рекламные цели. Таким образом, через этот перекрестный анализ налоговая служба легко может определить, у кого какие доходы. Это одна сторона вопроса.

«Вторая сторона вопроса – ни для кого не секрет, какой образ жизни ведут эти модные блогеры и свадебные певцы, на каких авто они катаются, в каких виллах живут. А теперь давайте поинтересуемся, сколько они платят земельного налога, сколько платят за автомобили и дома. Давайте введем для них превентивную шкалу налогообложения – выплата 10 процентов от доходов, 10 процентов от стоимости жилья, в котором они проживают, пусть платят налоги тому государству, от которого получают возможность зарабатывать все эти баснословные ресурсы. В конце концов, это же не нажитое непосильный трудом богатство, они должны нести социальную ответственность, и вместе с тем, я считаю, что СМИ и медиа-ресурсы должны служить этим задачам. Я все время говорю об увеличении социальных выплат, увеличении госрасходов, направленных на выплаты социально-уязвимым группам населения, участникам войны, ветеранам, инвалидам. Но опять же нужно понимать, что все эти вопросы упираются, с одной стороны, в экономические возможности государства. Но есть еще один очень важный момент: социальная справедливость. Когда люди, жертвовавшие здоровьем на фронте, рисковавшие жизнью, видят, что ничего не сделавшие для общества и страны лица, зачастую не имеющие даже соответствующего образования, зарабатывают такие огромные деньги и еще афишируют без зазрения совести свои богатства, а государству платят незначительный мизер со своих баснословных доходов, то, естественно, у социально уязвимой группы населения возникает недовольство, которое может спровоцировать нежелательные последствия. Лучше, если будет внедрена соответствующая система прогрессивной шкалы налогообложения», – отметил Эльшад Мамедов.

Между тем недавно представители Министерства экономики и налогового департамента заявили о том, что в Азербайджане готовится новая налоговая декларация, новое законодательство. Но пока что не совсем понятно в каком именно фарватере будет двигаться это законодательство, потому что ни минэкономики, ни налоговый департамент до сих пор не объявили о направлениях и приоритетах нового законодательства.

В связи с этим Э.Мамедов отметил, что в системе налогообложения существуют разные подходы, и наиболее эффективной и применимой для нашей экономической системы является то, что мы должны дать приоритет прямым налогам, то есть тем самым налогам, которые непосредственно связаны с получением реальных доходов. Плоская же система налогообложения архаична и неэффективна, потому что нельзя допускать того, чтобы платили одинаковые суммы и люди со средним доходом, и люди с очень высокими доходами.

«Не так давно, где-то 4 года назад, у нас начались определенные налоговые реформы, и в этом направлении были сделаны какие-то шаги, но тем не менее в свете сложившейся ситуации нам следует более смело и последовательно двигаться вперед, чтобы воздействовать на доходы непосредственные. Во-вторых, на недвижимость и собственность налоги резко возросли бы, так как показатели по этим пунктам, на мой взгляд, далеки от реалий: владельцы дорогой недвижимости платят неоправданно мало в казну государства», – заявил он.

Необходимо обеспечить ко всем равный подход с точки зрения законодательства, иначе существующую проблему не устранить. Есть еще один очень важный момент: социальная ответственность должна быть в приоритете. И, кроме того, если у вас огромные доходы, но вы инвестируете в экономику страны, то по отношению к вам несомненно должны будут применяться определенные налоговые послабления и другие стимулирующие механизмы. Но если вы сколотили капитал, но этот капитал никак не участвует в экономике государства, то тогда будьте добры – платите высокие налоги. К подобным действиям должен быть применен жесткий налоговый механизм.

Кстати, в России в поисках решения данной проблемы уже стали применять силовые методы, а именно: врываться в дома известных блогеров с сотрудниками ФСБ, проверять и выписывать огромные штрафы. Но эти радикальные меры порицаются в российском обществе, так как их приравнивают к нарушению прав человека.

По словам экономиста, конечный результат мер должен отвечать интересам общества, особенно если учесть, что законы создаются и утверждаются в интересах общества. И не важно, кто перед законом – блогер, певец или политик. Если их бизнес направлен не на интересы общества, не на формирование нужных стране социальных условий, государство не просто имеет право, госорганы обязаны принимать соответствующие, в том числе и силовые механизмы. И если нынешняя законодательная база Азербайджана не позволяет применять силовые механизмы, то ее нужно совершенствовать. Если толстосумы наносят ущерб обществу, экономическому базису государства, то они обязательно должны быть привлечены к разным формам ответственности. Необходимо пересмотреть закон.

Яна Мадатова