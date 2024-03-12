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Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере обороны

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере обороны

Находящийся с визитом в Грузии секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов встретился с министром обороны этой страны Ираклием Чиковани. Информацию об этом распространило Министерство обороны Грузии.

Отмечается, что стороны обсудили важность стратегического сотрудничества между Грузией и Азербайджана.

Министр обороны отметил, что Грузия готова внести свой вклад в процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере обороны.

Было доведено до внимания, что двустороннее сотрудничество в сфере обороны между Азербайджаном и Грузией интенсивно реализуется в соответствии с годовым планом.

В ходе беседы также была отмечена важность формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия.

Ираклий Чиковани сообщил, что в этом году в Грузии пройдет трехсторонняя встреча министров обороны.

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