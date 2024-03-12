Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере обороны

Находящийся с визитом в Грузии секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов встретился с министром обороны этой страны Ираклием Чиковани. Информацию об этом распространило Министерство обороны Грузии.
Отмечается, что стороны обсудили важность стратегического сотрудничества между Грузией и Азербайджана.
Министр обороны отметил, что Грузия готова внести свой вклад в процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере обороны.
Было доведено до внимания, что двустороннее сотрудничество в сфере обороны между Азербайджаном и Грузией интенсивно реализуется в соответствии с годовым планом.
В ходе беседы также была отмечена важность формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия.
Ираклий Чиковани сообщил, что в этом году в Грузии пройдет трехсторонняя встреча министров обороны.