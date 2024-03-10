Токаев призвал к бережному отношению к Каспию

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Каспийское море является важным географическим фактором, объединяющим государства, находящиеся на его побережье. Подписанная 12 августа 2018 года в Актау Конвенция о правовом статусе Каспийского моря заложила основополагающие принципы гармоничного сотрудничества прибрежных стран и рационального использования ресурсов моря.

Об этом перед приездом в Азербайджан в интервью газете «Азербайджан» и информационному агентству АПА заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В текущих сложных геополитических условиях для Казахстана важно расширять взаимовыгодное и прагматичное взаимодействие со всеми своими соседями по Каспию. В данном контексте всестороннее раскрытие его экономического потенциала имеет первостепенное значение для всего региона. Как я уже говорил, Казахстан и Азербайджан успешно реализуют совместные региональные проекты, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) и прокладку волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну моря.

Наряду с экономической составляющей важно отметить, что Каспий также является и мостом для укрепления культурных связей. Наш регион был колыбелью древних цивилизаций, здесь жили различные народы и этнические группы, создавались и сменяли друг друга государственные образования, проходили караванные пути. Диалог культур, языков, традиций, обычаев и в настоящее время играет важную роль в интеграционных процессах.

Хочу подчеркнуть, что мы несем большую ответственность перед нынешним и будущими поколениями за сохранение этого уникального природного объекта. В этой связи экологическая повестка с каждым годом приобретает все большую актуальность. Мы не должны забывать о бережном отношении к Каспию.

По моему поручению в текущем году был создан научно-исследовательский институт, который будет заниматься экологическими проблемами Каспийского моря. Подобные организации существуют и в других прикаспийских странах.

В связи с этим перспективным видится объединение усилий наших ученых в проведении исследований в таких областях, как снижение уровня моря, сохранение популяции каспийского тюленя и ихтиофауны, а также оздоровление акватории и побережья Каспия», – отметил президент Казахстана.