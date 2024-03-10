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Макрон впервые прокомментировал слухи о рождении его жены мужчиной

Макрон впервые прокомментировал слухи о рождении его жены мужчиной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые высказался насчет утверждений о том, что его жена Брижит родилась мужчиной. По данным Daily Mail, он сделал это на приеме в честь Международного женского дня в пятницу – после того, как вписал право на аборт в Конституцию страны.

«Самое страшное – это ложная информация и сфабрикованные сценарии. Люди в конце концов верят им и беспокоят вас, даже ваших близких», – заявил французский лидер. Он также сказал, что слухи о госпоже Макрон распускают трансгендеры и это является ничем иным, как атаками женоненавистников, с которыми женщинам приходится мириться каждый день.

Новая волна обсуждения Брижит Макрон поднялась после того, как слухи о том, что она родилась мужчиной, впервые прокомментировала ее дочь. 40-летняя Тифан Озьер рассказала журналу Paris Match: «Меня беспокоит уровень общества, когда я слышу, что в социальных сетях распространяется информация о том, что моя мать — мужчина». В то же время она заявила, что в возрасте 10 лет была очень смущена тем, что ее 40-летняя мать-учительница встречается с 15-летним подростком Эммануэлем Макроном.

Впервые о том, что жена президента Франции родилась мужчиной, заявил 52-летняя ясновидящая Амандин Рой и 48-летняя журналист-фрилансер Наташа Рей в 2021 году. Они выпустили четырехчасовое видеорасследование на этот счет. В нем они утверждали, что Брижит на самом дела родилась мальчиком под именем Жан-Мишель Тронье в 1953 году. Так зовут настоящего брата первой леди Франции. Суд в Нормандии оштрафовал каждую из женщин на сумму, эквивалентную 1700 фунтам, за клевету.

Слухи о госпоже Макрон были подхвачены ультраправыми в 2022 году, когда президент вел кампанию по переизбранию. И затихли после окончания президентских выборов.

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