Франция опять играет словами и меняет позицию

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Обсуждение возможности отправки наземных войск стран Запада на Украину не означает отправку солдат для участия в конфликте, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала BFMTV.

По словам Лекорню, французские компании создадут партнерства, три из которых будут поставлять «беспилотники, наземную технику», все «совместно с украинскими компаниями».

«Мы будем создавать запчасти, может быть, даже боеприпасы», — добавил министр (цитата по Lefigaro). Он сослался на базирующуюся в Тулузе компанию SME Delair, которая с 2016 года поставляет украинской армии разведывательные беспилотники. По подсчетам министра, для французской и украинской армий заказано 200 ракет Aster, французских зенитных и противоракетных комплексов.