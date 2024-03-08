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Турция укрепляет безопасность Сомали

Турция укрепляет безопасность Сомали

К исполнению своих обязанностей торжественно приступили 500 солдат сомалийской армии, прошедших подготовку на военной-тренировочной базе ТЮРКСОМ в Могадишо.

Выступая на церемонии в сомалийской столице, президент Сомали Хасан Шейх Махмуд дал высокую оценку поддержке Турции сомалийской армии.

«Военная школа ТЮРКСОМ играет важную роль в формировании и у совершенствовании будущего вооруженных сил страны»,- сказал Махмуд.

Глава государства подчеркнул, что самый большой враг сомалийской армии – это террористическая организация «Аш-Шабаб».

«Корпус «Сомалийский орёл» – подразделение, специально обученное офицерами и экспертами из Турции. Они завершили обучение на военной тренировочной базе ТЮРКСОМ в Могадишо, а также в Турции. Мы благодарим Турцию за поддержку»,- сказал политик.

В церемонии также приняли участие члены сомалийского правительства и представители турецких властей.

ТЮРКСОМ, действующий в Сомали с 2017 года, был создан для обучения военнослужащих и поддержки сомалийской армии.

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