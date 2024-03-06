«Наследию» оккупантов в Карабахе места не будет!

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Азербайджан продолжает работы по восстановлению Карабахского экономического региона. Место военных сводок в СМИ занимают репортажи о возрождении городов и сел, возвращении к родным очагам бывших вынужденных переселенцев. И – такова реальность – на освобождённых территориях приходится не только строить, но и сносить. Сносятся сильно повреждённые в ходе боевых действий здания, в которых просто опасно находиться. Демонтируются в той же Шуше безликие блочные пятиэтажки, которые не соответствуют историческому облику города. Но не только. Карабах планомерно очищается от следов присутствия здесь оккупантов, в том числе и в архитектуре. Восстанавливаются исторические здания, которые подверглись армянской фальсификации. Сносятся «монументы» в честь сепаратистов и их духовных вождей. Именно в рамках этой политики и начался в Ханкенди демонтаж двух зданий – в одном из них находился «парламент» незаконной хунты, другое именовалось «домом воинов-азатамартиков», а располагался в нём штаб террористической группировки «Еркрапа». Что вызывало форменную истерику в армянских СМИ — тут тебе и «вандалы», и « варварское разрушение армянского наследия», и т.д. и т.п.

Честно говоря, после учинённого армянскими оккупантами урбицида на ранее захваченных азербайджанских землях по поводу «вандализма» ереванским пропагандистским рупорам лучше бы помалкивать. Тем более что никакого «вандализма» нет и в помине.

Здесь, пожалуй, нужно напомнить азбуку градостроительства. В современном мире хаотичная застройка городов не приветствуется. В современном цивилизованном мире города, даже небольшие, строятся в соответствии с генеральным планом. Так вот, если кто не в курсе, или делает вид, что не в курсе, напомним: генеральный план Ханкенди, тогда ещё «Степанакерта», был утверждён ещё в советские годы под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. В те годы, как прекрасно помнят старожилы, в азербайджанских городах велось масштабное строительство. Ханкенди не остался в в стороне: здесь тоже были построены новые жилые кварталы, «объекты» и т.д. Но затем, после начала так называемого «карабахского движения» и армянской оккупации, в Карабахе начался процесс самого настоящего градостроительного варварства. И если города равнинного Карабаха: Агдам, Физули, Джебраил и другие – просто разграбили и разобрали «по кирпичику», то в Ханкенди процесс был несколько иным. Здесь оккупанты и их местные подручные «втыкали» разного рода здания, которые никак не соответствовали генплану и попросту уродовали облик города.

Так, здание, где располагался «парламент» незаконной хунты, было построено в 2007 году в архитектурном стиле, который, по мнению заказчиков, должен был выглядеть как «армянский» — с треугольными крышами, сводчатыми порталами и прочими элементами церковной архитектуры. Венчал здание решетчатый остроконечный купол. Открытие нового здания «парламента» состоялось 2 сентября, в 16-ю годовщину провозглашения «независимости» сепаратистского режима, и спикер парламента Армении Тигран Торосян, принимавший участие в церемонии, назвал это событие «очередным свидетельством, что «Нагорно-Карабахская Республика» (здесь и далее кавычки наши — ред.) прочно стоит на ногах». Разумеется, о фактах масштабных хищений в ходе строительства «парламента» в Ханкенди и Ереване предпочитали молчать. Правда, скрыть, что на строительство здания общей площадью 1350 кв.м. сначала потратили 586 тысяч $, потом добавили ещё почти миллион и даже обращались к спонсорам, не удалось.

«Дом азатамартика», а проще говоря, штаб-квартира местных террористов из «Еркрапа» представляла собой такую мешанину архитектурных стилей и элементов, что подобрать ей удобоваримое название просто не получится. Тут и «церковный» портал, и цилиндрическое основание, но без купола, и нечто, призванное изображать классицизм, но с квадратными колоннами вместо круглых… Открывали его 9 мая 2013 года — в очередную годовщину оккупации города Шуша. Пригласили тогдашнего «президента» Карабаха Бако Саакяна. Как утверждают, на строительство штаб-квартиры террористов, которым вроде бы занималось «министерство обороны» незаконной хунты, «скинулись» и небезызвестная VALLEX-group, разграбившая полезные ископаемые на оккупированных азербайджанских землях, и «денежные мешки» из диаспоры, в том числе из Москвы и Ставропольского края, и небезизвестный российский олигарх армянского происхождения Левон Айрапетян, который долгие годы играл роль «кошелька» для хунты, а потом был арестован российскими правоохранительными органами за мошенничество и окончил свои дни в тюрьме.

Соблазн построить что-либо без соответствующих разрешений и согласований существовал и существует всегда. В Азербайджане подобная архитектурная самодеятельность ещё в советские годы получила ироничное название «нахалстрой». Во многих крупных городах мира есть целые кварталы такого «нахалстроя» — бразильские «фавелы», турецкие «геджегонду» и прочие «бидонвили». И если ликвидировать целые кварталы трущоб-«бидонвилей» для государства не просто, точечный «нахалстрой» практически всегда сносится без компенсаций. Несмотря на все показательные истерики его «владельцев».

Вышеупомянутые здания в Ханкенди были построены, разумеется, не из подручных материалов вроде листов шифера и обрезков фанеры — им даже попытались придать некую помпезность. Но от этой помпезности они не перестали быть «нахалстроем» со всеми вытекающими. Более того, незаконно построенные здания и объекты демонтируются во всех городах Азербайджана.

А здесь есть и конкретика. Именно в здании «парламента» сепаратистов строились планы захвата азербайджанских территорий, продолжение геноцида азербайджанцев и грабежа азербайджанских природных ресурсов. А в «Доме азатамартиков» размещалась штаб-квартира террористической группировки «Еркрапа», которая несёт ответственность за гибель тысяч граждан нашей страны. И если кто-то рассчитывал, что с этого дурно пахнущего «наследия» оккупации мы будем сдувать пылинки… не надо строить беспочвенных иллюзий, тогда не придётся болезненно переживать их крах. Излишне напоминать: в освобождённом Карабахе и в прямом, и в переносном смыслах не будет места ни «памятникам» военному преступнику Вазгену Саркисяну, ни изображениям террориста Монте Мелконяна, ни помпезному «нахалстрою», пышно именуемому «парламентом» или ещё чем-нибудь. Процесс этот начался ещё во время 44-дневной войны. Уже 26 октября 2020 года в своем обращении к народу президент Азербайджана Ильхам Алиев скажет: «Пашинян, так ты же хотел построить дорогу в Джебраил? Ну и что? Где эта дорога? Ты же хотел построить здание парламента в Шуше? Ну и что? Все это полетело к черту». А затем, выступая в уже освобождённой Шуше, напомнил: «Ненавистный враг строил в Шуше здание для т.н. «парламента» т.н. «Нагорно-Карабахской республики». И тем самым дразнил нас. Понятия «Нагорно-Карабахская республика» не существует. Фундамент этого здания уже был заложен, и каменные работы уже были завершены. По моему поручению это логово дьявола было уничтожено».

А теперь Азербайджан просто продолжил «генеральную уборку». И смеем заверить: никакие истерики нас не остановят. Особенно после того, как у хунты не хватило характера защищать свой «нахалстрой».

Нурани, обозреватель