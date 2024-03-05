Байрамов: Азербайджан серьезно обеспокоен эскалацией в Газе

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Азербайджан серьезно обеспокоен продолжающейся эскалацией ситуации в секторе Газа.

Согласно информации пресс-службы Министерства иностранных дел, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) 5 марта в Джидде.

По его словам, Азербайджан приветствует усилия региональных и международных посредников по стабилизации напряженности в секторе Газа, предоставлению беспрепятственной гуманитарной помощи и достижению прочного прекращения огня между сторонами.

В своем заявлении министр подчеркнул, что международное сообщество должно предпринять согласованные действия, чтобы предотвратить дальнейшую гибель невинных людей.