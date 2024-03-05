Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Алиева

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Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Данную информацию приводит пресс-служба главы государства.

В поздравлении говорится:

Поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджана.

Это – подходящая возможность, чтобы подчеркнуть приверженность Европейского Союза укреплению нашего двустороннего диалога в рамках Восточного партнерства и регионального сотрудничества во всех сферах в интересах наших граждан, в том числе принципов благосостояния и хорошего управления.

Европейский Союз привержен работе, направленной на придание импульса устойчивому миру и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также региональному сотрудничеству и связям.

С нетерпением ожидаю предстоящую в ноябре 2024 года в Баку Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – СОР29. Это, несомненно, станет прекрасной возможностью с точки зрения демонстрации Азербайджаном лидерства в деле продвижения повестки дня по климатическому и энергетическому переходу.