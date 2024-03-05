Байрамов: Азербайджан серьезно обеспокоен эскалацией в Газе |
Президент Венгрии ратифицировал членство Швеции в НАТО |
Азербайджан и Россия достигли ряда межгосударственных соглашений |
Асадов назвал укрепление отношений с Россией одним из приоритетов страны |
Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Алиева |
Мишустин озвучил заинтересованность России в укреплении сотрудничества с Азербайджаном |
Руслан Панахов: Я знал, что Ильхам Алиев вызволит меня из плена (видео) |
Польша объявила о создании дроновых войск |
Гостелеканал Азербайджана показал кадры сноса «парламента» сепаратистов в Ханкенди (видео) |
Главное Политика

Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Алиева

Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Алиева

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Данную информацию приводит пресс-служба главы государства.

В поздравлении говорится:

Поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджана.

Это – подходящая возможность, чтобы подчеркнуть приверженность Европейского Союза укреплению нашего двустороннего диалога в рамках Восточного партнерства и регионального сотрудничества во всех сферах в интересах наших граждан, в том числе принципов благосостояния и хорошего управления.

Европейский Союз привержен работе, направленной на придание импульса устойчивому миру и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также региональному сотрудничеству и связям.

С нетерпением ожидаю предстоящую в ноябре 2024 года в Баку Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – СОР29. Это, несомненно, станет прекрасной возможностью с точки зрения демонстрации Азербайджаном лидерства в деле продвижения повестки дня по климатическому и энергетическому переходу.

Теги:
Из этой рубрики
Байрамов: Азербайджан серьезно обеспокоен эскалацией в Газе
Политика

Байрамов: Азербайджан серьезно обеспокоен эскалацией в Газе

2024/03/05, 20:14
Азербайджан и Россия достигли ряда межгосударственных соглашений
Политика

Азербайджан и Россия достигли ряда межгосударственных соглашений

2024/03/05, 19:54
Президент Египта поддержал установление мира и стабильности на Южном Кавказе
Политика

Президент Египта поддержал установление мира и стабильности на Южном Кавказе

2024/03/05, 19:44
Асадов назвал укрепление отношений с Россией одним из приоритетов страны
Политика

Асадов назвал укрепление отношений с Россией одним из приоритетов страны

2024/03/05, 19:30
Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Алиева
Политика

Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Алиева

2024/03/05, 19:17
Мишустин озвучил заинтересованность России в укреплении сотрудничества с Азербайджаном
Политика

Мишустин озвучил заинтересованность России в укреплении сотрудничества с Азербайджаном

2024/03/05, 19:04
Обнародована копия письма Папикяна Боррелю
Политика

Обнародована копия письма Папикяна Боррелю

2024/03/05, 18:28
Представители Австрии посетили Агдам (фото)
Политика

Представители Австрии посетили Агдам (фото)

2024/03/05, 18:24
Зеленский не смог добиться встречи с Орбаном
Политика

Зеленский не смог добиться встречи с Орбаном

2024/03/05, 18:14