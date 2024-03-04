Минобороны Германии использует пароль «1234»

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Министерство обороны Германии опубликовало комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о перехваченном разговоре немецких офицеров, под ссылкой на материал сотрудниками пресс-службы был оставлен пароль «1234», сообщает Bild.

«Ещё неделю назад это была бы заезженная шутка. После атаки российских шпионов на бундесвер, это крайне неловко», — пишет таблоид.

Как пишут журналисты, на сайте бундесвера сказано, что «этот выпуск защищён паролем».

«Вы уверены, что это действительно безопасно?» — отмечает газета.