Афины сочли возможным четырехстороннее сотрудничество Греция-Франция-Армения-Индия в сфере обороны

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Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас назвал трехстороннее сотрудничество Армения-Греция-Кипр в сфере обороны «успешным» и посчитал возможным и четырехстороннее сотрудничество Армения-Греция-Франция-Индия.

«Мы создали успешное трехстороннее оборонное сотрудничество между Арменией, Грецией и Кипром. Но могут быть и другие трехсторонние или четырехсторонние отношения с Францией и Индией, с важными странами, важными державами, очень влиятельными общими друзьями Армении и Греции», – заявил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в ходе заявления для прессы.