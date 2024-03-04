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Швейцарцы на референдуме назначили себе ежегодную 13-ю пенсию

Швейцарцы на референдуме назначили себе ежегодную 13-ю пенсию

Правительство, парламент и бизнес страны выступили против этой меры, заявив, что эти выплаты обойдутся казне слишком дорого. Однако швейцарцы не прислушались к их мнению — 60% проголосовало за введение 13-й пенсии, которую будут платить в ноябре, пишет «Русская служба Би-би-си».

Издание отмечает, что сейчас государственная пенсия в Швейцарии составляет 2550 евро. Пенсионерам ее может не хватать, особенно это касается людей, которые живут в Цюрихе и Женеве, где стоимость жизнь одна из самых высоких на планете.

При этом у многих из них есть надбавки за работу в течение жизни — так, средняя пенсия в Швейцарии, по данным Бюро статистики страны, в 2021 году составляла около 4600 евро для мужчин и 3000 евро для женщин.

Результат референдума швейцарская ассоциация пенсионеров Avivo назвала «исторической победой», поскольку до этого социальные инициативы редко побеждали на уровне страны. Так, швейцарцы до этого отвергли идею дополнительной оплачиваемой недели отпуска.

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