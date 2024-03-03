Чавушоглу выразил благодарность Азербайджану

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Я хотел бы поблагодарить и в этом году Азербайджан за поддержку Дипломатического форума в Анталье, как и в прошлом году. Я не единственный архитектор этого форума. Мы хотели создать такую платформу во время моего пребывания на посту министра иностранных дел Турции. Мы начали этот путь после получения огромной поддержки президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как всегда, мы получили в этом отношении поддержку многих дружественных и братских стран. Во главе их был братский Азербайджан.

Об этом сказал бывший министр иностранных дел Турции, депутат Великого национального собрания Турции Мевлют Чавушоглу.

Отметив, что к Дипломатическому форуму в Анталье с первого дня присоединились многочисленные участники из Азербайджана, депутат сказал: «И в этом году присутствовал ряд официальных лиц государства, в том числе мой брат, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. Нам всегда дает силы видеть поддержку наших братьев и сестер, как в хорошие, так и в трудные времена. Благодарим вас за это».

Говоря о панельном заседании Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся в третий год форума, бывший министр отметил, что в настоящее время эта организация привлекает внимание всего мира. Мир интересуется деятельностью и дальнейшими планами ОТГ. «Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на инаугурации особо подчеркнул ОТГ и единство тюркского мира. Эти слова президента Азербайджана, которые вызвали одобрение у всего тюркского мира и Турции, распространились по всему миру. В результате сегодня мы ведем дискуссии об укреплении этого союза и создании новых направлений сотрудничества. Мой брат Джейхун Байрамов на форуме очень четко выразил точку зрения Азербайджана по этому поводу», – приводит «Азертадж» слова Мевлюта Чавушоглу.

«Конечно, объединение двух платформ, привлекающих внимание всего мира, Организации тюркских государств и Дипломатического форума в Анталье, было очень естественно. Хочу выразить особое удовлетворение тем, что внеочередное заседание организации состоялось в Шуше. После освобождения Карабаха от оккупации президент Азербайджана осуществляет большую работу для развития этих регионов. Турция, как всегда, поддерживает Азербайджан и в этом плане. Экономическое развитие очень важно, но политическая поддержка и доступ Шуши к миру также очень важны. В этой связи проведение встречи в Шуше является важным событием. Президент Азербайджана также пригласил на эту встречу и президента Турецкой Республики Северного Кипра. Как известно, Северный Кипр является членом-наблюдателем ОТГ. Поэтому это приглашение вполне закономерно. Как два государства-наблюдателя, наряду с Северным Кипром, Венгрия также была приглашена на это мероприятие», – отметил он.