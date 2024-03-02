Байрамов провел переговоры с главой МИД Люксембурга

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего участия в Анталийском дипломатическом форуме провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и внешней торговли Великого Герцогства Люксембург, министром по сотрудничеству и гуманитарным вопросам Ксавье Беттелем.

На встрече с удовлетворением была отмечена активизация азербайджано-люксембургских контактов, подчеркнута важность политического диалога между двумя странами.

«Была отмечена необходимость активизации политического диалога, взаимных визитов для развития сотрудничества между Азербайджаном и Люксембургом. В ходе встречи противоположная сторона была подробно проинформирована об агрессии Армении против Азербайджана и оккупации, длившейся почти 30 лет, о нынешнем состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, текущей ситуации в регионе. В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес»,- говорится в сообщении ведомства.