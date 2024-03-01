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В Панаме уверены в успешном проведении COP29 Азербайджаном

В Панаме уверены в успешном проведении COP29 Азербайджаном

В рамках участия в Дипломатическом форуме в Анталье министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Панамы Джанаиной Тевани.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами.

Была подчеркнута важность дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках международных организаций.

Собеседник был проинформирован о подготовке нашей страны к проведению в этом году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Байрамов также рассказал о масштабных восстановительно-строительных работах, проводимых Азербайджаном в регионе в постконфликтный период, а также о нормализации и мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Джанаина Тевани поздравила нашу страну с председательством в COP29 и выразила уверенность, что Азербайджан успешно справится с этим ответственным мероприятием. Было отмечено, что Панама имеет большой опыт в области охраны окружающей среды и нулевой эмиссии углекислого газа, готова поделиться этим опытом. Было подчеркнуто, что такие контакты полезны с точки зрения обсуждения перспектив развития отношений между двумя странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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